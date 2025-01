Csődbe mehet az a párizsi színház, amelyet migránsok foglaltak el

A Gaite Lyrique társulata is bajba került: az egy hónapra előre lemondott előadások olyan bevételkiesést okoznak, amely csőddel fenyegetik a színházat. A kulturális intézmény bevételeinek 70 százaléka az előadások jegyértékesítéséből folyik be, a fennmaradó 30 százalékot az állami dotációk adják ki. A másik probléma, hogy egy hónap után olyan higiéniai viszonyok alakult ki az épületben, amely akár járványveszéllyé is kinőheti magát.