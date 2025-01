Brutális évek jöhetnek Európában – Trump bekeményít

Donald Trump, az Egyesült Államok újonnan beiktatott, 47. elnöke, első napján komoly változásokat indított el, amelyek az ország gazdasági és politikai pályáját alapvetően átrajzolhatják. A Financial Times szerint Trump bejelentette, hogy akár 25%-os vámokat is kivethet Kanada és Mexikó importjára február elejétől, amivel nemcsak a két ország valutáit gyengítette, hanem az amerikai tőzsdei határidős ügyletek piacát is beütötték.