Beiktatás: öveket becsatolni!

A magyar sajtóban felröppent a hír, hogy Orbán Viktort nem hívták meg a ceremóniára – holott az amerikai beiktatásra nem szokás kormány- és államfőket hívni. Most az történt, hogy meg szerették volna hívni a kínai elnököt, és akkor már, hogy ne nézzen ki furán, meghívtak volna más politikai vezetőket is. A kínai elnök azonban nem megy el, ezért aztán nem hívtak meg másokat sem.

Ma már külpolitikai közhely, hogy ez a kurzusváltás jó lesz a magyar kormánynak. De úgy tűnik, a világ többi része is pánikszerűen próbál igazodni az új helyzethez. Mark Zuckerberg Facebook-vezető leállítja a láthatatlan és ellenőrizhetetlen „tényellenőrök” tevékenységét, akik valójában inkább ideológiai hadjáratot folytattak nekik nem tetsző álláspontok és magyarázatok ellen. Egyre több multicég jelenti be, hogy akkor most inkább mégsem folytat woke üzleti politikát, nem kellenek transzok meg lmbtq­propaganda a filmekbe, reklámokba. Az a megfontolás állhat e bejelentések mögött, hogy üzletileg nem jött be a dolog, és Donald Trump hatalomátvétele megfelelő pillanat arra, hogy a meglehetősen agresszív lmbtq-­mozgalom torkán letolják a keserű pirulát. Széttehetik a kezüket, és mutogathatnak Trumpra. Win-win.