Nem ütköznek ellenállásba: Izrael még mélyebbre hatol Szíriában

Miután az Aszad-rezsim összeomlása után az izraeli hadsereg vasárnap átvette az irányítást a Golán-fennsíkon található demilitarizált ütközőzóna felett, mondván az ötven évvel ezelőtt született fegyverszüneti megállapodás a szíriai kormány hiányában érvényét vesztette, izraeli egységek jelentek meg a szíriai állam területén is.

A The Voice of the Capital nevű szíriai aktivista csoport információi szerint

izraeli katonák jelentek meg Bakászem település közlében, amely csupán 25 kilométerre fekszik a fővárostól, Damaszkusztól.

A CNN úgy tudja, az izraeli hadsereg vasárnap elfoglalta a Hermon-hegyet, ez a település pedig közel fekszik a dombsághoz, az izraeli hadsereg szóvivője azonban cáfolta az értesülés valóságtartalmát.

Az izraeli légierő két napja célzott légitámadásokat hajt végre szíriai fegyverraktárak ellen, ezt azzal magyarázzák, hogy nem szeretnék, hogy az Aszad-rezsim vegyi és egyéb fegyverei iszlamista felkelők kezére kerüljenek.

A támadások célpontjain utólag készült felvételeken jól láthatóak, hogy Izrael a Mezzeh légibázison katonai helikoptereket, az ország több pontján fekvő katonai bázisokon hadi eszközöket, Latakia hadikikötőjében hadihajókat semmisített meg.

Geir O. Pedersen, az ENSZ szíriai különmegbízottja

figyelmeztetett: Izraelnek abba kell hagynia egy másik állam területének bombázását.

Több közel-keleti állam tiltakozott az izraeli akciók ellen: Szaúd-Arábia, Törökország, Egyiptom, Jordánia és Katar elítélte a demilitarizált övezet elfoglalását és a szíriai célpontok elleni légitámadásokat. Mint nyilatkozatukban írják: Izrael ezzel újra megsértette a nemzetközi jogot, új realitást teremt egyoldalúan a területfoglalásokkal, és szabotázzsal akadályozza Szíria területi integritásának, békéjének és biztonságának helyreállítását.

Az Arab Liga hasonlóképpen elítélően szólt a zsidó állam lépéseiről,

azokat a zavaros helyzet rosszhiszemű kihasználásának nevezve.

Irán felszólította a világszervezet Biztonsági Tanácsát, hogy ítélje el az izraeli támadást, és vegye elejét az agressziónak. Mint írják, a „megszálló hatalom” tovább folytatja expanziós politikáját, és felrúg minden nemzetközi normát.