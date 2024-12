„Szórakoztató apróság, hogy az utódállami felháborodást megzenésítő horvát pixelhalmaz, az Index.hr teljesen buta munkavállalója szerint Balogh István ezzel a tettével Horvátország területét Likára és a Gorski kotar területére csökkentette, miközben e két terület Lika-Korbava és Modrus-Fiume vármegye néven Magyarország részeként szerepel a térképen és a történelemben. Ezek szerint a függetlenség kivívása óta eltelt pár évtized nem volt elég a saját országuk tanulmányozására.

A lap nyomán Gordan Grlić Radman horvát kül- és Európa-ügyi miniszter is megsértődött a történelemre, helytelennek tartja, hogy valaki emlékszik arra, hogy volt néhány esemény, illetve léteztek országok 1992-őt, sőt, a trianoni döntést is megelőzően. Segítséget is kért az utódállamok képviselőitől, hogy mit kell látni a Balogh István térképén, és hogy miért kell ezen felháborodni.

Részletesebben elemezzük a tartalmát, de rendkívül szokatlan, hogy más országok NATO-nagykövetei vitatott atlaszt kapnak, amelyben ugyan Nagy-Magyarország nem szerepel kifejezetten, de a térképek és a kísérő szövegek vitatottak. Ezért tárgyalunk erről az elfogadhatatlan aktusról román, szlovák és szlovén kollégáinkkal. Mert a mai, geopolitikai kihívásokkal teli, biztonsági fenyegetésekkel teli korszak több párbeszédet és együttműködést kíván az európai és transzatlanti szövetségesek között.

Gordan Grlić Radman a szlovékok és a szlovánok mellett a románokat is megkérte, hogy hisztizzenek vel együtt, amire valószínűleg képesek lesznek időt szakítani az érintettek. Érthetetlen egyúttal, hogy az ukránokat nem szólította fel a közös hisztériára, pedig a történelmi térkép őket sem ábrázolja, ahogy a Boszniát, Szerbiát, Albániát, Bulgáriát, Észak-Macedóniát és Görögországot sem, az előbbi ugyanis ekkoriban az Orosz Birodalom, az utóbbiak pedig az Oszmán Birodalom alkatrészei voltak. Ugyanitt felkérhetnék mondjuk az amerikai nagykövetséget is, hogy határolódjanak el azoktól a kora középkori térképektől, amiken még a kontinensük sem szerepel, nemhogy az USA.”