Magyarország barátja alakítja majd az USA külpolitikáját

Michael Anton a Hillsdale College oktatója és kutatója, a Claremont Institute vezető munkatársa, a jól ismert „The Stakes: America at the Point of No Return” című könyv szerzője is. Anton Trump alatt az elnök stratégiai kommunikációért felelős helyettese volt a Nemzetbiztonsági Tanácsban. Korábban Rupert Murdoch, Rudy Giuliani és Condoleezza Rice beszédírója, a Citigroup befektetési bank kommunikációs igazgatójaként és a BlackRock befektetési cég ügyvezető igazgatójaként dolgozott.