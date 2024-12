„Szíriában akkor dőlt meg a rezsim szó szerint néhány nap leforgása alatt, mikor – és most figyeljünk – 1. orosz–ukrán békekötés készül 2. Izrael következetesen kiiktatja ellenségeit a térségben.

Bassár el-Aszad uralma bő két évtizedig tartott, ennek a felét véres polgárháborúban töltötte el, de az iszlamista gerillák mégsem tudták elzavarni Damaszkuszból, mert nagyhatalmi védelmet kapott az oroszoktól (valamint segítették még az irániak is, de ez most nem annyira fontos).

Trump és Putyin nyilvánvalóan már tárgyal a színfalak mögött, a legfontosabb téma az orosz-ukrán háború lezárása.

Hogy az oroszok megtarthatják a Donbaszt és Ukrajna nem lehet a NATO tagja, régi alapfeltétel orosz részről, azt is eddig is tudtuk, hogy a békekötéskor ez a két feltétel minden bizonnyal teljesül. Most azonban Trump is kért valamit cserébe azért, hogy az oroszok megtarthassák frissen megszerzett területeiket. Még pedig Szíriát, amely a mostani puccsal átmenetileg török, tartósan pedig amerikai felügyelet alá kerül, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy Washington lesz az úr az országban. Aszadnak az oroszok néhány hete már semmiben sem segítenek, nincs katonai akció, nincs diplomáciai védelem, a damaszkuszi rezsim ezért omlott össze napok alatt - a nagyhatalom levette róluk a kezét.

Amerika ugyanakkor Izraelt védi azzal, hogy a legújabb közel-keleti konfliktusban egymás után kapcsolja ki a veszélyes ellenfeleket. A Hamász fennállásának legnagyobb válságát éli át, teljes illegalitásban működnek. Iránt beszorították, háborúval fenyegetik. Most pedig a Hezbollahot, Aszad volt szíriai elnök támogatóját is kikapcsolták egy időre, vagy végleg, ez majd eldől.

Aszad tehát azért veszített el napok alatt mindent, mert az oroszok odaadták őt az amerikaiaknak, cserébe a közelgő béketárgyalásokon elfoglalt erős orosz pozícióért, valamint azt is fontos, hogy Izraelnek mostantól egy barátságtalan rezsimmel kevesebbel kell szembenéznie.

Ez történhetett. Az időzítés, az eseményláncolat, a gyors összeomlás egyaránt ezt sejteti. Ez már Trump és Putyin biznisze.”