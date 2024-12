Nyitókép: Bakr ALKASEM / AFP

„A demokráciaexport továbbra is dübörög: Líbia, Irak és Egyiptom nem volt elég a nagy bábmestereknek, több hullámban, újra és újra próbálkoznak. Természetesen ők is tudják, mindez csak még több káoszt okoz, nem annyira hülyék, hogy ezzel ne lennének tisztában. Mégis, ahogy a történelem folyamán sokszor, ezek a próbálkozások mindig eljönnek akkor, amikor egyesek tétet emelnek a játszmáikban. Most pedig Szíria a következő kísérleti labor, ahol nem érdekes az emberélet, ahol egyesek arra számítanak, hogy az ügyeskedésük által lehet majd befolyásolni a nemzetközi politikai folyamatokat. Általában egyébként ők azok, akik az emberi jogokért felszólalnak, miközben ezrével hagyják megkínozni és megölni az ártatlan embereket.

Mert ami most Szíriában tombol, az nem más, mint a progresszív dzsihadizmus. Igen, a nyugati liberálisok szerint ilyen is van. Pedig nincs.

A dzsihadizmus ugyanis önmagában mindent megmagyaráz. Elpusztít mindent és mindenkit, ami és aki nem ért egyet vele. Szent háború ez szerintük, ha lehet így hívni a primitív öldöklést egy sátáni rendszer és őrület nevében. Ebből nincs olyan, hogy progresszív, hacsak nem számít annak az, hogyan húzzák meg a kést finoman és ügyesen a torkunkon. A progresszív dzsihadista kifejezés azonban valóban létezik a liberális sajtóban, hiszen számukra az ilyen mértékű önellentmondás sem jelent problémát és hamut sem szórnak a fejükre a kreténség és önfeladás ilyen mélységes megnyilvánulása után sem.

De nézzük a lényeget: a dzsihadista ideológia alapvetően a szélsőséges és radikális iszlám törvények (saría) szerint kívánja szervezni a társadalmat. Ez az ideológia nem egyeztethető össze a »progresszív« kifejezés értelmezésével, amely általában a társadalmi reformokra, pluralizmusra és az emberi jogok tiszteletben tartására utal, vagy legalábbis a szó liberális kiherélése előtt erre utalt. Punktum.”

