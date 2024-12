Elég volt a sírásásból! A bevándorláspárti politika és az iszlám terror kéz a kézben járnak

Nyitókép: Klaus-Dietmar Gabbert / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Rengeteg tisztázatlan kérdés maradt és valószínűleg maradni is fog a magdeburgi terrorcselekménnyel kapcsolatban. Ki és miért követte el ezt a borzalmat? Lehet, hogy sosem tudjuk meg az igazat. Egy dolgot azonban biztosan kimondhatunk, bármekkora is most a zaj a sajtóban, és ezt a jövőben is mondani fogjuk: