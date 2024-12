„Egyetemi proletárok” – kőkemény szakmai kritika a woke oktatásnak

Nyitókép: Facebook

Először a HR-es pozíciókat szerzik meg a neomarxisták a nagy nyugati egyetemeken. A HR-es pozíciók megszerzésével megvannak a kulcspozíciók, innentől kontrollálják, kit vesznek fel rendes állásba az egyetemeken: balosokat; minél többet, annál jobb. Ehhez habkönnyű, sokszor mondvacsinált szakokat nyitnak, ahová aztán a diákok tömegei is érkeznek és indoktrinálódnak. Ezek aztán egyszer kijönnek az egyetemről, nekik munkát kell adni, pozíciókat kell csinálni nekik.

Körülbelül így írta le a woke tudománygyár működését Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója, aki Hajdú Tímeával, lapunk külpolitikai újságírójával beszélgetett az MCC Scrutonban a woke oktatás jövőjéről „Politikai diszkrimináció az amerikai egyetemeken” címmel a Transzparens Oktatásért projekt szervezésében.

De mi is ez a woke és honnan ered? Tágabb értelemben Setényi szerint ez nem más, mint ami a kínai proletár kulturális forradalom esetében is kiütközött, egyes elemeiben pedig a kelet-európai szocializmusban is tapasztalható volt.

„A bűnös múlt végső eltörlése”

– fogalmazott. A woke neomarxista gyökerei ugyancsak tagadhatatlanok, a woke lényegében ezen irányzatok és

„általánosabb nyugtalanság felkarolása nehezen látható politikai erők által amelyek ebből globális mozgalmat csinálnak”

Szűkebb értelemben Hajdú Tímea adott választ rá, szerinte „a woke minden, ami megszállottan foglalkozik a genderrel, nemiséggel, rasszizmussal”; szerinte a mai formája tíz évvel ezelőttre datálható, amikor 2015-ben a Yale egyetemen egy filozófiaprofesszorral szemben amiatt szerveztek safe space-párti tüntetést diákok, mert körlelvélben jelezte, hogy bárki bárminek öltözhet Halloweenkor; a diákok dühödten követelték az elmozdítását, végül az igazgató behódolt minden követelésüknek, Erika Christakisnek és férjének is távoznia kellett az egyetemről. Vagyis ő volt az eltörléskultúra első ismert áldozata.

Az elhallgatás woke spirálja

Ez ügyben nem az a kérdés, hogy a diákok miért elégedetlenkednek, hanem hogy az akadémiai dolgozók miért állnak melléjük, és nagyrészük miért nem áll ki a célba vett kollégáik mellett – vetette fel Setényi –; vagyis „végignézik, ahogy színvonalas munkát végző szakembereket kicsinálják a diákok az egyetemen”. Ezt követte a cikk elején idézett magyarázat; ami egyébként Setényi nyugati beszélgetőpartnereitől szedegetett össze a HR-pozíciók mindenhatóságáról és ennek hatásairól.

„Egy ilyen helyzetben mindenki kétszer is meggondolja, mit mond”

Hajdú Tímea az elitegyetemeken elterjedt feljelentéskultúrát is a vadhajtások közé sorolta, mondván itt a bocsánatkérés sokszor nem elég. „Az eltörléskultúrában nincs megbocsátás” – van, hogy mindenképp kiutálják a célba vett oktatókat. A diákok hasonlóképpen járnak, titokban tartják például Izrael-pártiságukat, vagy éppen republikánus beállítottságukat.

Egyébként egy jókora csapás volt Setényi szerint az egyetemekre a tömegoktatás,

amikor a „nem szokványos hallgatók” tömegeit, vagyis a frontról hazatérő második világháborús katonákat Eisenhowerék ráengedték az egyetemekre, olyan tömegeket, akiknek nem voltak akadémiai közegbeli hagyományaik, s puszta tömegükkel lehetetlenné tették a korábbi professzori-hallgatói mester-tanítvány viszonyt. Mindehhez sok tanár is kellett felvenni,

„és megjelent az akadémiai proletár típusa”,

vagyis az alulfizetett, határozott idejű szerződésről szerződésre élő, túlhajszolt tanár, akinek akadémiai hagyományai nincsenek, sok munkája és kevés pénze viszont igen. Eközben látják az egyetemi „arisztokráciát”, a nevükre-kapcsolataikra alapozva sok projektpénzből kutató felső réteget – így szükségképpen balosok lesznek – folytatta az eszmefuttatást.

Ezekből az árkokból is táplálkozik a woke, hiszen

„ők kötnek szövetséget a rebellis hallgatókkal”.