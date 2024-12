Cinizmus a köbön: Tévedtem – mondta Macron a parlament feloszlatásáról

Elismerte újévi beszédében Emmanuel Macron francia elnök kedden, hogy téves döntés volt júniusban előrehozott választásokat kiírni, mert ez csak tovább növelte a belpolitikai bizonytalanságot – jelentette az MTI.

A tisztánlátás és az alázat arra késztetnek, hogy beismerjem: ebben a szakaszban a döntés több bizonytalansághoz, mint békéhez vezetett, és erről egyedül én tehetek

– mondta Macron a televízió által közvetített beszédében.

A feloszlatás több megosztottságot hozott a nemzetgyűlésnek, mint megoldást a francia nép számára

– tette hozzá.

Emmanuel Macron az előrehozott választások kiírására vonatkozó döntését az európai parlamenti választásokon elért gyenge eredmény után azzal indokolta, hogy tisztázni kell a politikai helyzetet. A választáson azonban elveszítette a kormányképes többséget, és két hónapig tartott, mire kinevezett egy kisebbségi kormányt, amely decemberben bizalmatlansági szavazáson megbukott.

1962 óta ez volt az első ilyen eset Franciaországban.

A köztársasági elnök fontosnak nevezte, hogy Franciaország folytassa a fegyverkezési politikát, amelyet az Ukrajna elleni 2022. februári orosz invázió után kezdett el, mivel a globális problémák miatt az országnak „erősebbnek” kell lennie. Ezek között a problémák között említette az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusokat, a szíriai eseményeket, a moldovai, romániai és georgiai választásokba történt külső beavatkozási kísérletet, bár nem nevezte meg Oroszországot mint lehetséges elkövetőt.

A mintegy tizenegy perces beszéd alatt Franciaország 2024. évi nagy pillanatairól: a párizsi olimpiai és paralimpiai játékokról, valamint a 2019-ben tűzvész pusztította párizsi Notre-Dame-székesegyház újranyitásáról mutattak be felvételeket.

Vége van, kicsi!

Mint azt a Mandiner is megírta, karácsonyi videóüzenetében jelentette be Marine Le Pen: vége van, kicsi. A Nemzeti Tömörülés vezetője – ez Franciaország legnépszerűbb pártja, amely a Patrióták Európáért frakció részeként az Európai Parlament legnagyobb delegációját adja – a François Bayrou vezette új kormány gyors bukására, valamint előrehozott elnökválasztásra is készül.