A nyugati sajtó már Ukrajna teljes megsemmisítésének tervéről ír

A nyugati sajót szerint Vlagyimir Putyin mindenáron Ukrajna teljes megsemmisítésére törekszik – mind a csatatéren, mind a tárgyalóasztalnál. A The Hill szerint ugyan Putyin 766 690 katonát veszített el, ennek ellenére most egyre több észak-koreai katonát vet be az orosz–ukrán háború darálójába.