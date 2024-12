A migráció rossz, az Északi Áramlat jó üzlet volt – helyretette a németeket Sebastian Kurz (VIDEÓ)

Sebastian Kurz, volt osztrák kancellár volt a Tagesschau közéleti műsorának legutóbbi vendége, a műsorban többek között a Trump újraválasztása, valamint a világunk jelenlegi válságai is szóba kerültek. Kurzot kérdezték Angela Merkel korábbi német kancellárhoz fűződő viszonyáról, amivel kapcsolatban kijelentette: tiszteli Angela Merkelt, annak ellenére, hogy néha eltérő politikai nézeteket vall, különösen a migráció témájában. Kurz bírálta Merkel 2015-ös migrációs politikáját, és figyelmeztetett a hosszútávú negatív hatásokra, amelyek szerinte már most is láthatóak, például a városok és iskolák megváltozása és az antiszemita incidensek számának növekedése tekintetében.

Sebastian Kurz elmondta,

egyetért Donald Trump nézeteivel,

szerinte az amerikaiak őt az üzeneteinek tartalma miatt választották meg, többek között az illegális migráció korlátozása és a nemzeti szuverenitás védelme miatt.

Oroszországot illetően Kurz azt mondta, nem tartja hibának az Északi Áramlat-2 üzletet. Akkoriban az európai emberek megfizethető energiával való ellátásáról volt szó. Ez fontos volt Európa gazdasági stabilitása és versenyképessége szempontjából. Kurz úgy véli, az európai gazdaság veszélyben van, különösen az Egyesült Államokhoz és Kínához képest emelkedő európai energiaárak miatt. Az orosz gázról szóló vitát „képmutatónak” minősítette, és rámutatott, hogy jelenleg is rengeteg Oroszországból származó gázt használnak a nyugat-európai országok. Felidézte, hogy sokáig Ukrajnának is megérte az orosz gáz szállítása, hiszen jelentős tranzitdíjat szedett be.

Úgy vélem tehát, hogy ami jelenleg az energiapolitika területén történik, az a gazdasági gyengeségünk egyik fő mozgatórugója”

– mondat. Hozzátette: „nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy tudjuk, hogy a versenyképesség így nem működhet, azaz a magas adók, a magas munkaerőköltségek, a sok bürokrácia és a magas energiaköltségek kombinációja azt jelenti, hogy gazdaságilag egyszerűen nem vagyunk többé versenyképesek.”

„Hiszek abban, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy egészséges energiamixet hozzunk létre, megújuló energiaforrásokból, de természetesen olajból és gázból is. És gondoskodjunk arról, hogy az energiaárak olyanok legyenek, hogy az emberek megengedhessék maguknak, hogy fűtsék otthonaikat, és a gazdaság versenyképes maradjon. Én ebben hiszek” – jelentette ki.