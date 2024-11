Tátva maradt az ukránok szája: Putyin észak-koreai rakétái tele vannak nyugati alkatrésszel

Rendesen meglepte az ukrán szakembereket, amit az országra kilőtt észak-koreai gyártmányú rakétákban találtak – írja a HVG a CNN alapján. Az oroszok által bevetett fegyverek elektronikája teljes mértékben Nyugaton készül – mutattak rá. A portál összegzése szerint idén az oroszok 194 ballisztikus rakétát lőttek ki Ukrajnára, amiknek az egyharmada észak-koreai gyártmányú volt.

Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly ősszel találkozott Kim Dzsongun észak-koreai elnökkel, és egy szerződést is aláírtak, aminek értelmében a két ország kész katonailag is támogatni egymást, ha az egyiküket megtámadják. Az üzlet része volt akkor a KN-23 névre keresztelt észak-koreai ballisztikus rakéta is.

Az Ukrajnára kilőtt megközelítőleg hatvan ilyen rakéta maradványait tanulmányozva megdöbbentő eredményre jutottak a szakértők:

az észak-koreai rakétákban használt kulcsfontosságú alkatrészeket kilenc nyugati országban, köztük az Egyesült Államokban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban működő cégek gyártják.

Minderről egy ukrán civil társadalmi szervezet, a Független Korrupcióellenes Bizottság (NAKO) tett közzé jelentést. A rakéták egyes részeit 2023-ban gyártották. „Minden olyan alkatrész, ami a rakéta irányításáért, repüléséért felel, egy másik országban készült, semmi sem koreai benne” – mondta Andrij Kulcsickij, a kijevi Igazságügyi Szakértői Tudományos Kutatóintézet Katonai Kutatólaboratóriumának vezetője a lapnak. „Az egyetlen dolog, ami koreai, az a fém – például a burkolat – az viszont nagyon gyorsan rozsdásodik” – tette hozzá.

Az ukrán hírszerzés szerint az alkatrészek több mint kétharmada az Egyesült Államokból származik, cégnevet nem említettek, de azt azért megjegyezték, hogy jól ismert vállalatok készítették őket.