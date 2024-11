Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

„Románia gyakorlatilag a nulla adósságról jutott el a 183 milliárd dollárig – 1990-ben a nullához konvergált az adósságuk nem csak százalékosan, hanem dollár összegben is.

Magyarország 34 éve görgeti a Kádár-rendszer adósságát, amire aztán tett egy hatalmasat a zseniális devizahitelezés és az elképesztő adósságfelvétel a Gyurcsány korszakban – az áron alul elprivatizált állami vagyon ezermilliárdjai ellenére.

Románia az az állam, ahonnan a román miniszterelnök, nem kizárt hogy a leendő elnök 2024 októberi beszéde szerint 5.2 millió ember vándorolt ki, ebből több mint 3 millió 2002-2022 között.

Persze ez egy politikusi beszéd, van 1-2 kitétel a hazatérésről – ennek a fényében is értelmezendők a hitelből is növő fizetések, de aki ezt elolvassa, vagy aki pár főleg erdélyi nagyvároson túl valamit is ismer az országból, az tudja, hogy mekkora kamu összességében a bezzegromániázás. Ez egy politikai termék, amivel a tisztelt olvasókat etetik.”