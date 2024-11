Oroszország mellett döntött Románia, Zelenszkij foghatja a fejét

Nyitókép: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ukrajna ellen ítélt egy román bíróság, nem foglalják le a Romániában levő orosz vagyonelemeket – írta meg a Krónika Online. Mint kifejtették, a román bíróság elutasította az ukrán állami földgázipari óriás, a Naftohaz kérelmét, amely az Oroszországi Föderáció romániai vagyonának kényszer-végrehajtására irányult, annak érdekében, hogy érvényt szerezzen egy hágai Nemzetközi Választottbíróság által hozott ítéletnek. Ez az ítélet 5 milliárd dollár kártérítésre kötelezte Oroszországot, mivel a krími félsziget 2014-es annektálása után számos földgázmezőt és egyéb energetikai vagyont foglalt le. A román döntés értelmében az ítélet romániai végrehajtása nem folytatódhat, mivel

Románia a nemzetközi jog alapján tiszteletben tartja az államok és vagyonuk joghatósági mentességét.

A Profit.ro gazdasági portál szerint a román ítélet egyelőre nem végleges, és az ukrán vállalat fellebbezett is. Ukrajna célja az, hogy a Nemzetközi Választottbíróság ítéletét több országban, így az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Finnországban is végrehajtsák. A közelmúltban Finnország kedvező ítéletet hozott az ügyben: több tízmillió dollár értékű orosz vagyont zároltak, amely Moszkva heves tiltakozását váltotta ki, és amely az orosz nagykövetség diplomáciai ingatlanjait is érintheti.

A román bíróság az ENSZ államok joghatósági mentességéről szóló, 2004-ben elfogadott egyezményére hivatkozott, amelyet Románia már ratifikált, de még nem lépett hatályba. A döntés szerint Románia ezt az egyezményt kötelezőnek ismeri el, amely alapján az államok, így Oroszország joghatósági mentességet élveznek más államok bíróságai előtt, és

az állami vagyont nem lehet kényszer-végrehajtás alá vonni.

A bíróság továbbá a nemzetközi szokásjogra is hivatkozott, amelyet a román alkotmány szerint alkalmazni kell.

A Naftohaz és leányvállalatai már megkezdték a fellebbviteli eljárást, amely még folyamatban van, és egyelőre nem világos, mely orosz eszközöket célozná meg Ukrajna romániai sikeres per esetén. Egyes források szerint Oroszország több ingatlannal rendelkezik Bukarestben, de csak azok az eszközök vonhatók végrehajtás alá, amelyek közvetlenül az orosz állami intézmények tulajdonában állnak.