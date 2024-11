Orbán Viktor legnagyobb kritikusa végre kimondta: „Ennek a magyar miniszterelnök a mestere”

Ez egyébként abszolút téves felfogás. Ezzel kapcsolatban a Mandiner korábban arról is beszámolt, hogy a Foreign Affairs szerint éppen Kamala Harris volt az, aki Trumppal ellentétben nem volt képes jelentős alternatívát bemutatni az amerikai választópolgároknak. Azon túl, hogy félti a demokráciát, nem tudott semmi konkrétumot mondani, ezzel szemben az is elengedhetetlen lett volna, hogy bemutassa, hogyan kívánja orvosolni a tömegek anyagi gondjait. Trump ezt megtette, és elnökké is választották.