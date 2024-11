Nem lacafacázott az amerikai lap: megtalálták Trump 2028-as utódját!

Nyitókép: Daniel Ceng/Anadolou/Anadolou via AFP

Alig ért véget az amerikai elnökválasztási kampány, sokan már a következő, 2028-as megmérettetésre készülnek. Mivel Donald Trump második, egyben utolsó elnöki mandátumát tölti januári beiktatásától, így a Republikánus Pártnak 2028-ban mindenképp új jelöltet és stratégiát kell felépítenie. A The Hills elemzése szerint nem kell a republikánusoknak eddig ismeretlen utat bejárniuk, a következő jelölt személyének éppen kapóra jön

Nikki Haley korábbi ENSZ-nagykövet, Dél-Karolina korábbi kormányzója.

Haley az adománygyűjtésben is remekelt, emellett hatékony vezetőnek bizonyult, valóban alulról építkezve épített ki irigylésre méltó hálózatot. Míg Ron DeSantis és támogatói intellektuális buborékaikban ragadtak, addig Haley és támogatói az átlagos amerikai családokhoz közeledtek, akik úgy érzik, távol áll tőlük a politikusok csatája.

Miközben a demokraták igyekeznek újjáépíteni egy koalíciót a középidőre, a republikánusok előnyben részesülnek, ha arra a koalícióra építenek, amelyet Haley az előválasztása során épített fel. Trump már kijelentette, hogy nem jelöli Haley-t a kabinetjébe, így szabadon kritizálhatja mind a többségi, mind a kisebbségi hatalmat. Haley ide-oda lendülhet, így szilárd alapokra építkezhet 2028-ig.

A The Hills megjegyzi, hogy több azonosság is fellelhető Ronald Regen korábbi elnök és Nikki Haley karrierje között. Ronald Reagan 1976-ban vette át a hivatalban lévő Gerald Fordtól a következő ciklusra az elnökséget, a külpolitika és a gazdaság körüli nézeteltérések miatt. Reagan a „Republikánus Párt lelkéért” harcolt. Szigorúbb álláspontot szorgalmazott a Szovjetunióval szemben, valamint az adó- és kiadáscsökkentést is fontosabbnak tartotta.

Ahogy Reagan tette Forddal, Haley is Trump után ment a kampányban gazdasági kérdésekben.

Összesodorta őt a többi közelmúltbeli elnökkel, mondván: „Joe Biden, Donald Trump és Barack Obama többet növelt államadósságunkon, mint az előző 42 elnök együttvéve.” Haley megrótta Trumpot a „meggondolatlan költekezésért” és olyan programot hirdetett, amely „csökkentené a jövedelemadó mértékét, állandósítaná a kisvállalkozások adókedvezményeit, és a kiadásokat a járvány előtti szintre csökkentené”.