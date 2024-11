„Ne simogasd, nem kisállat!"– robotkutya őrzi Trumpot Floridában

A nyitókép illusztráció. Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

A Boston Dynamics által gyártott robotkutyáknak fegyverük nincsen, és távolról is irányíthatók, amennyiben az útvonaluk előre be van programozva. Spotnak mind a négy „lábán” felirat figyelmeztet: „nem kisállat”, bár ahogyan Melissa Michelson politológus fogalmazott a Trump-rezidencián látott példány kapcsán, „nem hinném, hogy bárki kísértésbe esne, hogy megsimogassa őket, egyáltalán nem tűnnek ölelgetősnek” – számol be az érdekes helyi látványosságról a BBC.

A frissen újraválasztott amerikai elnök kertjében strázsáló Spotról készült TikTok-videóra számtalan reakció érkezett: „vagány”, „aranyos” „hátborzongató”, a robotkutya hamar a késő esti tévés műsorok vicceinek céltáblájává is vált. Pedig a küldetése egyáltalán nem nevetséges.

„A megválasztott elnök védelme prioritást élvez”

– szögezte le Anthony Guglielmi, az amerikai titkosszolgálat kommunikációs vezetője a BBC-nek adott nyilatkozatában.

Annál is inkább, mert az elnökválasztást megelőző hónapokban Trump két merényletkísérlet célpontja is volt: az elsőre egy júliusi nagygyűlésen került sor a pennsylvaniai Butlerben, a másikra pedig szeptemberben, éppen a Mar-a-Lagó-i golfpályán.

A titkosszolgálati szóvivő „az operatív biztonsággal kapcsolatos aggodalmakra” hivatkozva arra a konkrét kérdésre ugyanakkor nem volt hajlandó válaszolni, hogy Spot mikor érkezett, és pontosan milyen feladata van a védelemben. A gyártó Boston Dynamics szintúgy elutasította a konkrét kérdések megválaszolását, csak annyit erősítettek meg, hogy valóban az ő Spot nevű robotjukról van szó.

Ron Williams korábbi titkosszolgálati ügynök azt gyanítja, a Trump elleni merényletkísérletek miatt az amerikai titkosszolgálat az eddigieknél is gyorsabban igyekszik korszerűsíteni azt a technológiát, amely „javíthatja a felderítési és elrettentési képességet”. És mivel Mar-a-Lagóban az ingatlan nagy része védtelen, Williams szerint a robotkutyák már régóta esedékesek voltak, hiszen „sokkal nagyobb területet tudnak lefedni”, mint az emberek egyedül. Ezért úgy véli,