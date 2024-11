Még a liberális The New York Times is lekapta a demokratákat a tíz körmükről

Nyitókép: Kohei CHOJI / The Yomiuri Shimbun via AFP

***

Folytatódik a jól ismert gyászmunka a progresszív sajtóban, amely Kamala Harris győzelméért szorított, nyíltan vagy éppen csak egyértelműen.

Most éppen a The New York Timestól kapott komoly kritikát nem csak Harris, hanem az egész Demokrata Párt. A lap véleményrovatának vezetője, Bret Stephens minden érintettnek megadja a magáét friss véleménycikkében, amelyben kitér az elnöki kampány számos hibájára, a vereséget részben taktikai, részben ennél sokkal mélyebb ideológiai hibáknak tulajdonítja, amit bizony a demokraták követtek el.

A kampányban például Harris Tim Walz személyében egy progresszív alelnökjelöltet választott, aki a kulcsfontosságú államokban – Pennsylvaniában és Michiganben – nem volt túl vonzó figura. Ráadásul Joe Bidenhez fűzte egy csomó szál, és ha valami keményet mondott, vonakodott bocsánatot kérni (és hozzátehetjük, az alelnökjelölti vitában sem nyújtott meggyőző teljesítményt) – ilyen volt például Trump támogatóinak pocskondiázása.