Ami a kapcsolatok biztonsági aspektusát illeti, a Budapest–Belgrád tengely az orosz–ukrán háborúval begyűrűző energiaválság körülményei között közös megoldást keresett az energiabiztonság fenntartható biztosítására is, így a két ország kapcsolatában az utóbbi években kiemelt fontosságúvá váltak az energetikai együttműködések is. Az energiaellátás biztonságának garantálása súlyos kihívás, amelyre az összefogás a legjobb válasz, egyúttal biztosíték is a globális energiaellátási válságból fakadó nehézségek leküzdésére. A palicsi Szerb–Magyar Stratégiai Együttműködési Tanács ebből a szempontból is kiemelkedő volt, hiszen számos energetikai megállapodást sikerült tető alá hozni: többek között létrehozták a SERBHUNGAS-t, vagyis az MVM 2 és a Srbijagas közös földgázkereskedő vegyesvállalatát, illetve döntöttek egy Magyarországot és Szerbiát összekötő kőolajvezeték kiépítéséről is a MOL égisze alatt. Ezek mind Magyarország, mind Szerbia regionális pozícióját javíthatják az európai energiadiverzifikációs törekvések mentén megjelenő nagy mennyiségű energiaigényt kielégítve.

Kiemelt biztonsági szempont a határvédelem kérdése, a határokon átnyúló szervezett bűnözés és az illegális migráció elleni küzdelem a kétoldalú egyeztetések és együttműködések egyik legfontosabb sarokkövét jelentik. A Szerbián is átmenő nyugat-balkáni migrációs útvonal az egyik legforgalmasabb Európába irányuló útvonal, így a schengeni határt biztosító Magyarországnak kulcsfontosságú a határvédelmi kooperáció Szerbiával. Bár napjainkra csökkent a magyar–szerb határszakaszon az illegális határátlépések száma, a migráció jelentette biztonsági kihívás továbbra is szükségessé teszi a két ország hatékony együttműködési mechanizmusait. A közös határellenőrzés nemcsak biztonsági szempontból, de gazdasági és infrastrukturális szempontból is jelentős: ugyanis a migrációs kihívásokra való reakció miatti lassuló határforgalom-ellenőrzés felgyorsítása kereskedelmi szempontból elengedhetetlen. A magyar–szerb közlekedési folyosó biztosítása a gazdasági érdekeknek megfelelőlen körülményektől függetlenül prioritás mindkét fél részéről. Ezen túlmenően a kereskedelmi és lakossági célból történő közlekedési infrastruktúra fejlesztése is olyan közös projekt, amelyből nemcsak a gazdasági szereplők, de a társadalom is profitálhat majd (lásd Budapest–Belgrád vasútvonal).