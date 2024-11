Kiszivárgott: a végjátékra készül Kijev

Nyitókép: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

A Reutersnek beszélt arról egy „magas rangú ukrán hivatalnok”, hogy Trump győzelme után Kijevben egyre többen most már inkább a háború végjátékára kezdtek koncentrálni – ismeretes ugyanis, hogy Trump, akit január 20-án iktatnak be hivatalába, korábban többször is hangsúlyozta, hogy gyorsan véget vet az orosz-ukrán háborúnak. Igaz, hogy ezt hogyan vinné végbe, arról nincsenek pontos információk.

Ez a tél kritikus lesz...remélem végéhez közeleg a háború. Most fogjuk meghatározni a két fél számára a tárgyalási pozíciókat”

– mondta a névtelenséget kérő forrás.

A cél Ukrajna számára most az, hogy minél erősebb pozíciót tudjon magának szerezni a tárgyalások során.