Izraeli magyar nagykövet Netanjahu elfogatóparancsáról: a Nemzetközi Törvényszék politikai testületté változott

Megírtuk: a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) múlt héten elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, valamint Joáv Gallant korábbi védelmi miniszter ellen. Orbán Viktor meghívta Magyarországra az izraeli kormányfőt, Szijjártó Péter pedig abszurdnak nevezte a döntést. A Magyar Nemzet Avi Nir-Feldklein ügyvivő izraeli nagykövetet kérdezte a témában, aki többek között elmondta:

„Sokkal inkább erkölcsi bomba, óriási morális bukás. Izrael bő egy éve olyan terrorszervezetek ellen harcol, amelyek el akarják törölni a Föld színéről. Olyanok ellen, amelyek civileket mészároltak le otthonaikban, egész családokat gyújtottak fel, nőket erőszakoltak meg, és még mindig több mint száz túszt tartanak fogva. Szóval

mit üzen a Nemzetközi Büntetőbíróság döntése? Hogy demokratikus társadalmaknak nincs joga a gonosz ellen harcolni.

Ráadásul mindezt egy terrorszervezet által szolgáltatott hamis bizonyítékok alapján”.

Hozzátette: éppen a közelmúltban történt, hogy az UNRWA (az ENSZ Palesztin Menekülteket Segélyező és Munkaközvetítő Hivatala a Közel-Keleten) bejelentette, mintegy száz teherautónyi segélyt küld a Gázai övezetbe. „Megkapták minden támogatásunkat,

szabadon beengedtük a szállítmányokat. Erre a 100-ból 97-et kifosztott a Hamász, mielőtt célba értek volna. Az UNRWA persze szemérmesen hallgatott arról, ki rabolta ki a teherautókat.

Az igazság az, hogy az UNWRA képtelen kezelni a segélyezést, mert terroristák szövik át a szervezetet. Köztük olyanok, akik az október 7-i terrortámadásban is aktívan részt vettek.”

A nagykövet hangsúlyozza: „Amikor az áldozatok számáról beszélnek, arról kevesebb szó esik, hogy közülük 17-20 ezer terrorista. Vagy emlékeztetnék arra az állítólagos tavalyi esetre, amikor egy kórház elleni rakétatámadásban ötszáz ember veszett oda. A teljes nemzetközi média ettől zengett. Arról aztán megfeledkeztek, hogy később kiderült,

valójában nem a kórházat érte a csapás, hanem a parkolót, hogy nem ötszáz ember halt meg, hanem ötven, és ami a legfontosabb, hogy nem Izrael lőtte ki a rakétát, hanem az Iszlám Dzsihád.

A Gázai övezetből indított rakéták 11 százaléka egyébként is saját területükön csapódik be. Szóval csak azt akarom mondani, hogy ezeket is mind hozzászámolják az összes áldozathoz. Ráadásul egy 2022-es ENSZ-jelentés szerint a városi harcban minden harcos halálára kilenc civil halott jut. Még ha hiszünk is a Hamász statisztikáinak, az arány Gázában akkor is egy az egyhez! Természetesen akár egyetlen civil halála is borzalmas. A háború egy pokol. Viszont mindent megteszünk, hogy elkerüljük a civilek szenvedését.

Segélyszállítmányokat küldünk, előre értesítjük őket a csapásokról – hogy lehet ezt szándékos genocídiumnak nevezni?

Az igazságügyi rendszernek mindenkit egyenlően kellene mérnie. Nézzék meg mi történik például Szíriában, Iránban vagy Szudánban, de velük szemben mélyen hallgatnak. Szégyen, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság politikai eszköz lett. Ezzel a szervezet saját magát teszi komolytalanná.”