Eldőlt, kaphat-e saját minisztériumot Elon Musk

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

Hivatalosan is eldőnt, hogy Elon Musk új kormányzati szerephez jutott: ő lesz ugyanis a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (Department of Government Efficiency, DOGE) vezetője. Donald Trump, aki korábban ígéretet tett arra, hogy Musk számára kormányzati pozíciót biztosít, a hivatalosan is megalakuló tárca élére állította őt – írta meg az NBC News.

A minisztérium elsődleges feladata az lesz, hogy csökkentse az amerikai kormány pazarlását és új, vállalkozói szemlélettel közelítse meg a költségvetési kérdéseket.

Az intézkedések részeként a kormányzati kiadásokat 2000 milliárd dollárral vágnák meg a jelenlegi 6500 milliárd dolláros szintről, bár a szakértők szerint ez a terv nagy valószínűséggel „teljesen megvalósíthatatlannak” tűnik.

Musk is nyilatkozott a kinevezés kapcsán

A volt elnök szerint Ramaswamy és Musk „együtt fogja egyengetni az utat” a Trump-adminisztráció előtt, céljuk a bürokrácia felszámolása, a túlzott szabályozások csökkentése és a pazarló kiadások visszanyesése. A kinevezésekről Trump közleményében is beszámolt, amelyet Elon Musk a közösségi platformján, az X-en is megosztott.

E két csodálatos amerikai együtt fogja felszámolni a kormányzati bürokráciát, csökkenti a túlzott szabályozást és a pazarló kiadásokat

– fogalmazott Trump.

Az összeférhetetlenségi aggályokat elkerülve Musk továbbra is a kormányzaton kívülről fog tevékenykedni, hiszen jelenlegi szerepei a Tesla és a SpaceX vezérigazgatójaként nem engednék meg, hogy lemondás nélkül kormányzati posztot töltsön be. Musk azt ígérte, hogy a DOGE minisztérium minden intézkedését „a maximális átláthatóság érdekében” közzéteszik az interneten. Bejelentette továbbá, hogy egy ranglistát is készítenek majd a kormány korábbi, szerintük pazarló kiadásairól. „Ez egyszerre lesz rendkívül tragikus és rendkívül szórakoztató” – írta Musk.

A Tesla-vezér a közösségi oldalán is megosztotta hírt:

Trump új kabinetje mögött komoly stratégia húzódik: a 2025. január 20-i beiktatására készülve a hatalomátvételt előkészítő csapat a leendő kormányzati szereplők kiválasztásán dolgozik. Trump most egyértelműen olyan emberekkel szeretné körülvenni magát, akik teljes mértékben lojálisak hozzá és politikai elképzeléseihez. Első elnöksége alatt a mérsékeltebb republikánusok és intézményi vezetők védőbástyaként működtek a legmerészebb terveivel szemben,

de az elmúlt években Trump megerősítette pozícióját, és saját képére formálta a Republikánus Pártot.

***