Az egyik legnagyobb szövetségesével ugrasztanák össze az ukránok Orbánt: ezzel most nagyon elszámolták magukat

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Szlovákia módosítani akarja nyelvtörvényét, hogy korlátozza a kisebbségi nyelvek, köztük a magyar nyelv használatát. Ez megronthatja a többnyire jó kapcsolatokat Pozsony és Budapest között – közölte a Politico beszámolója alapján a Zerkalo Nyegyeli.

A helyi média szerint Szlovákia új jogszabálya megtiltaná a kisebbségi nyelvek használatát több helyen is, például a tömegközlekedésben. A törvény be nem tartásáért pedig akár 15 ezer eurós bírság is kiszabható.

A törvényt bírálja a szlovák ellenzék a Szabadság és Szolidaritás (SaS) pártból és a Magyar Szövetség politikai erőből.

Szerintük a törvény árt a turizmusnak, csökkenti az ország versenyképességét és az Európai Unióval szembeni kritikákhoz vezet.

A valóság teljesen más képet mutat

Októberben a Mandiner is beszámolt róla, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijelentette, a magyar kormány szorosan figyelemmel követi a szlovákiai nyelvtörvény esetleges módosítását, s azt a világos elvárást támasztja, hogy ne legyen semmifajta visszalépés a kisebbségi jogok terén.

Peter Ziga, a szlovák parlament elnöke világosan megerősítette, hogy

egy esetleges új nyelvjogi törvény semmilyen módon nem fogja korlátozni az országban élő nemzeti kisebbségek anyanyelvhasználatát

– erről pedig már hétfőn beszélt Szijjártó Péter Pozsonyban.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

***