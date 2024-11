A tagállamokra hagyná az abortusz szabályozását Donald Trump, de ez nem lesz ilyen egyszerű

Nyitókép: Timothy A. Clary/AFP

Nehéz dolga van az abortusz ügyében a republikánusoknak az Egyesült Államokban. A konzervatív keresztény politizálásból logikusan következik a magzatgyilkosság elutasítása és korlátozása, ugyanakkor az abortusz bármilyen szigorítása az USA szavazói körében rendkívül népszerűtlen. Így aztán Donald Trump, akinek első elnöksége alatt a Legfelsőbb Bíróság felülbírálta az abortuszról való döntést szövetségi szinten mindenhol a várandós nőre és orvosára hagyó, a Roe v. Wade ügyben hozott ítéletet,

ebben a kampányban nem nyilvánított véleményt az abortusz ügyéről,

helyette azt javasolta, hogy a szövetségi államok saját lakosságuk belátása szerint szabályozhassák ezt a nehéz kérdést. A CNN hosszú elemzéséből ugyanakkor kiderül, hogy ez nem lesz egyszerű – Trump aligha úszhatja meg, hogy néhány abortuszhoz kapcsolódó kérdésben döntést ne hozzon.

Trumpnak az okozhat majd nehézségeket, hogy a Legfelsőbb Bíróság előtt már Joe Biden elnöki ciklusa alatt is jártak, és a jó eséllyel a következőkben is járhatnak olyan, abortuszhoz kapcsolódó perek, melyekben peres fél a szövetségi kormány. Ezek zömében olyan szövetségi szintű kormánydöntésekhez kapcsolódnak, melyeket Bidenék hoztak meg annak érdekében,

hogy a Roe v. Wade-döntés felülbírálása után is megkönnyítsék az abortuszhoz való hozzáférést az amerikai nők számára.

Közéjük tartozik egy olyan ügy, amely a mifepriszton nevű abortusztabletta hozzáférhetőségét garantáló rendeletet érinti: Missouri, Kansas és Idaho államok perelnek az amerikai élelmiszer- és gyógyszerhatóság (USFDA) vonatkozó rendelete miatt, s a rendeletet eleddig alperesként közösen védte a szövetségi kormány és a Danco nevű gyógyszergyár, amely a generikus mifeprisztont gyártja. A Trump-adminisztrációnak ebben az ügyben el kell döntenie, hogy tovább védi-e majd a Biden alatt kialakított kormányzati álláspontot, avagy sem.

De bíróság előtt van olyan szabályozás is, amely a szülő nő életének veszélyeztetése esetén olyan államokban is lehetővé teszi az abortuszt még az azt tiltó szövetségi államokban is. Ugyanígy kapott bírósági kihívást az a szabályozás, amely kötelezi a munkaadókat, hogy adjanak szabadságot abortuszra utazó munkatársaiknak.

Ezekben az ügyekben is hozhatnak olyan döntést Trumpék, hogy a szövetségi kormány a bíróságon nem védi tovább a Biden-korszak abortuszpárti rendelkezéseit.

Az ezen ügyekben meghozott döntéseik pedig népszerűtlenek lehetnek az abortuszellenes republikánus családvédő szervezetek, vagy épp a társadalom inkább abortuszpárti többségének körében.