A nagy sajtrablás: előkerült 22 tonna cheddar

A Guardian értesülése szerint, a hatóságnak sikerült lecsapnia arra a csempészhálózatra, amely a gyanú szerint London egyik leghíresebb sajtüzletéből, a Neal's Yard Dairy-ből több mint 22 tonna különleges cheddar sajtot lopott el. (A cheddar egy tehéntejből készült tömör, kemény sajt. A cheddar színe sárgás, íze diós, zsírtartalma körülbelül negyvennyolc százalék.)

A lopott sajtok értéke meghaladja a 300 ezer angol fontot, azaz 145,5 millió forintot.

A nyomozás szerint a sajtlopás mögött egy jól szervezett, nemzetközi csempészakció állhat. A lopott szállítmányt a tervek szerint Oroszországba vagy a Közel-Keletre vitték volna. A gyanúsítottakra október 21-én csaptak le a hatóságok. A tolvajt dél-londoni rendőrőrsre vitték kihallgatásra. Amíg a nyomozás tart, óvadék ellenében szabadlábon védekezhet.

A világhírű sztárséf is megszólalt az ügyben

A híres brit sztárszakács, Jamie Oliver is megszólalt a lopás kapcsán. Azt tanácsolta a követőinek, hogy legyenek résen, ugyanis egy teherautónyi minőségi sajt került a feketepiacra.

Nagy sajtrablás történt. A világ legjobb cheddar sajtjainak egy részét ellopták

– írta az Instagramon, óvatosságra intve azokat, akik gyanús eredetű sajtokat vásárolnának. A Neal's Yard Dairy közleménye szerint, bár komoly pénzügyi csapás érte az üzletet, a sajtok termelőit ennek ellenére is kifizették, így a gazdákat nem érte veszteség.