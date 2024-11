A merénylettől a visszatérésig: újra eljött Donald Trump ideje?

Az amerikai elnökválasztások legnagyobb érdekessége a billegő (csatatér)államok kulcsszerepe: ezekben egyik nagy pártnak sincs stabil előnye, így az eredmény az adott választási ciklusban kiszámíthatatlan, akár néhány ezer szavazat is dönthet. Az ilyen államok különös figyelmet kapnak mind a jelöltek, mind pedig a kampánystábok részéről, hiszen a kampányidőszakban sok anyagi és emberi erőforrást fektetnek abba, hogy maguk mellé állítsák az ottani szavazókat.

A billegő államok jelentőségét a választási rendszer különleges struktúrája adja. Az Egyesült Államokban a legtöbb államban a győztes mindent visz elv érvényesül, vagyis az adott állam összes elektori szavazata a győztes jelölthöz kerül. Emiatt a kampányok döntően ezekre az államokra fókuszálnak, hiszen a biztos többségű vörös (republikánus) és kék (demokrata) államok eredménye kiszámíthatóbb. Ezért bár a kampány az egész ország területén zajlik, a legtöbb energiát és pénzt a billegő államokra fordítják.

Hét billegő államról beszélhetünk: Arizona, Észak-Karolina, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania és Wisconsin. A RealClear­Politics cikkünkben említett összesítése szerint mindenhol Trump van előnyben, de például a The Washington Post és a Schar School felmérései alapján Donald Trump és Kamala Harris fej fej mellett áll a legtöbb csatatérállamban. Arizonában eszerint Trump 46-49 százalékra vezet, míg Észak-Karolinában is ő áll az élen 47-50 százalékos eredménnyel. Ezzel szemben Georgiában Harris átvette a vezetést 51-47-re, és Michiganben is a demokrata jelölt áll egy kicsivel jobban 49-47 százalékos arányban. Nevadában különösen szoros a verseny, ott döntetlenre állnak a jelöltek (48-48), míg Pennsylvaniában és Wisconsinban Harris 49-47-es előnyt élvez.

A billegő államokban élők szavazatai azért is kulcsfontosságúak, mert ott a választók többsége hajlamos az utolsó pillanatban dönteni, és az intenzív kampányok nagyban befolyásolják a végső eredményt. A személyes találkozók, a helyi médiában való szereplés, valamint a célzott hirdetések különösen sokat számítanak ezekben az államokban.