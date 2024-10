The Times: Orbán minden szövetségese meg fogja mutatni vasárnap az erejét

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Mandiner is beszámolt róla: Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettes, a Liga vezetője az Instagram-oldalán számolt be róla, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt is meghívta október 6-ra Pontidába, a Liga hagyományos éves összejövetelére.

Salvini úgy fogalmazott, hogy a biztonság, a szabadság és a demokrácia napja lesz a találkozó.

Orbán Viktor szintén ugyanebben a videóban közölte, hogy elfogadta a meghívást.

Európa legújabb jobboldali csoportosulása, az Orbán Viktor magyar miniszterelnök által alapított Patrióták Európáért vasárnap várhatóan 25 ezres tömeg előtt tart erődemonstrációt egy olaszországi, a Liga szerint „szent” helyszínen, Pontidában – írja a The Times.

A lap felhívta rá a figyelmet, hogy a magyar miniszterelnök által júniusban alapított Patrióták Európáért 86 képviselővel a harmadik legnagyobb erő az Európai Parlamentben.

A csoportosulás egyértelmű célja Brüsszel hatalmának megfékezése és a migráció visszaszorítása.

– foglalta össze a lap.

