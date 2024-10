Lábon lőtték Európa neves légitársaságait az Oroszország elleni szankciók

Fotó: "ROBIN VAN LONKHUIJSEN" / ANP MAG / ANP via AFP

Szintén tilos az ezekhez az árukhoz és technológiákhoz kapcsolódó biztosítási és karbantartási szolgáltatások nyújtása, valamint technikai segítségnyújtás. Ha nem változik a helyzet, akkor

eljöhet az a pont, amikor az orosz polgári légiflotta nagy része a földre kényszerül,

nem tudják ellátni velük a járatokat.

Kezdődtek a bajok

Az orosz légterek lezárása érzékeny pontján találta el az európai légitársaságokat, ugyanis

távol-keleti járataikhoz elsősorban az orosz pályát választották,

amely több szempontból is előnyös volt. Először is a földrajzi elhelyezkedés miatt, ugyanis rövidebb út alatt lehetett megtenni a Nyugat-Európa és a Távol-Kelet, akár Japán, akár Kína felé tartó járatokat, másrészt kevesebb ország légterét kellett igénybe venni, azaz a kerozin mellett a légtérhasználati díja is kevesebb volt a légitársaságoknak.

A háború kitörése óta Oroszország még szorosabbra fűzte szálait Kínával, így értelemszerűen a kínai légitársaságok nem kerültek fel az orosz szankciós listára, így a Kínából Nyugat-Európába tartó légitársaságok háború ide vagy oda, zavartalanul használhatják az orosz légteret, ami a fentebb részletezett okokból hatalmas versenyelőnyt jelent számukra.

Példának okáért az Amszterdam és Sanghaj között a holland KLM mellett a kínai China Southern Airlines is üzemeltet járatot: míg az európai légitársaság átlagosan 11 óra 33 perc alatt teszi meg az utat, addig a kínai konkurenciája ezt 10 óra 7 perc alatt repüli végig.

Arról nem is beszélve, hogy a China Southern járata a Föld ívéhez igazodva a lehető legrövidebb útvonalon: Németországot, Dániát, Svédországot, Finnországot, Oroszországot végigszelve, majd Mongólián átrepülve egyenesen Sanghajba repül, addig a KLM-nek jelentős kitérőt kell tennie. A holland királyi légitársaság Németországba belépve a Csehország, Szlovákia, Magyarország, Románia, Fekete-tenger, Georgia, Azerbajdzsán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kína útvonalon jut el célállomásáig,

amely jelentős többletkilométert és elégetett kerozint jelent.

Megoldatlan probléma

Hogy mekkora is a probléma, jól mutatja: már a nyár folyamán érkeztek a hírek, hogy

a neves európai társaságok megszüntetik kínai járataikat.

Így tett a British Airways is, amelyik felfüggesztette a London-Peking járatát, ezt megelőzően pedig a Virgin Atlantic jelentette be, hogy nem repül többet a brit főváros és Sanghaj között. Iparági bennfentesek szerint a legnagyobb oka a döntésnek az volt, hogy az alternatív útvonalak akkora pluszköltséget jelentenek, amelyeket nem tudnak kigazdálkodni.