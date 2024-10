Így vették el a Szabadságpárttól a kormányra kerülés lehetőségét Ausztriában

Ezen a héten, kedden pedig Van der Bellen úgy döntött, odaadja a kormányalakítási megbízást az eddig is kormányzó, a választáson második helyen befutó Osztrák Néppárt (ÖVP) elnökének, Karl Nehammer kancellárnak. Az államfő szerint Ausztriának egy „cselekvőképes, stabil kormányra van szüksége”, de a szabadságpárti Kickl „nem talál koalíciós partnert, amely kancellárrá választaná őt”. Ezért aztán másik úton és a lehető leggyorsabban kell kormányt alakítani – így a szövetségi elnök.

Van der Bellen elmondta: informálta Nehammer kancellárt, és arra kérte, kezdjen tárgyalásokat az SPÖ-vel.

Azt pedig tisztázni kell szerinte, hogy szükség van-e még egy harmadik pártra is a koalícióban.

A szeptember végi választás végeredménye alapján a Szabadságpárt 57, a Néppárt 51, a szocdemek 41 képviselőt küldenek a 183 tagú parlamentbe, rajtuk kívül pedig a Zöldek és a liberális NEOS jutott a parlamentbe. A Néppártnak és a szocdemeknek most összesen 92 képviselője van, tehát egyfős többséggel rendelkezhetnek a parlamentben. A két párt döntésén múlik, hogy így próbálnak-e meg együtt kormányozni, vagy beveszik-e vagy a liberálisokat, vagy az eddig a Néppárttal kormányzó Zöldeket is a koalícióba, egy stabilabb többség érdekében – de egy háromosztatúvá váló kormánykoalíció kihívásait is magukra véve.

A koalíciós tárgyalások éppen most, pénteken kezdődnek meg Bécsben,

a Néppárt részéről Karl Nehammer pártelnök és kancellár, a szocdemek részéről Andreas Babler elnök részvételével. Hetente kétszer fognak találkozni, hogy egy új kormányzati programot állítsanak össze. Mivel a két régi nagy pártnak sok évtizedes tapasztalata van a nagykoalíciós működésben, a reszortok és befolyási területek elosztásában, jelentős esély mutatkozik arra, hogy ezúttal is meg fognak tudni állapodni egymással.

Herbert Kickl, a Szabadságpárt elnöke jókedvűnek és önbizalommal telinek szánt posztban reagált Van der Bellen döntésére, a szabadságpárti kormányzás lehetőségének megvonására.

„Az utolsó szót még nem mondták ki”

– kezdte bejegyzését Kickl. Szerinte azt, hogy az államfő nem adta oda a választási győztesnek a kormányalakítási tárgyalások jogát, sokan arcon ütésnek tartják. Kickl ugyanakkor megígérte: az utolsó szót még nem mondták ki, még nincs mindennek vége. Leszögezte: szeptember 29-én a választók többsége úgy döntött, öt jó évet akarnak maguknak. Ez Kickl szerint a változás és a megújulás követelése volt. Most viszont az a Szabadságpárt feladata, hogy még jobban kinyújtsa kezét mindenfelé: Ausztriáért akarnak dolgozni, készek arra, hogy felelősséget vállaljanak.