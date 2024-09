Túl komoly idők

Herbert Kickl kampány közben. Fotó: AFP / Alex Halada

„Nem szépelgőkre és semmittevőkre van szükség – ehhez túl komoly időket élünk. Egy káoszkoalíció, mint amilyen Németországban van, csak olaj lenne a válságok tüzére – egy HORRORforgatókönyv hazánk számára… Ausztriának olyan kancellárra van szüksége MOST, aki a NÉPÉRT dolgozik, aki együttérzéssel, higgadtsággal és szavahihetőséggel dolgozik: ÍGÉRETEM, hogy mindent megteszek, hogy a TI biztonságotokat és a szociális igazságosságot helyreállítsuk. Ezért szükség van MINDEN SZAVAZATRA. KÉREM, MENJETEK SZAVAZNI – ez dönt MINDENRŐL!!!” Ez Herbert Kicklnek, az Ausztria Szabadságpártja (FPÖ) vezetőjének és kancellárjelöltjének az egyik legutóbbi Facebook-posztja. Mondhatjuk, hogy ennél egyértelműbb és lényegre törőbb nem is lehetne. És ez így is van, Kickl nem a félrebeszélések és szépelgések embere: szikár egyértelműséggel fogalmazza meg személyes és szabadságpárti üzeneteit, erős ellenzéki helyzetből egy bukdácsoló jobbos–balos koalíciós kormányzattal szemben.