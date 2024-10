Holland lap: Magyarországnak sikerül térdre kényszerítenie az európai vezetőket

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Az NRC hasábjain Mark Middel arról ír, hogy Orbán Viktor ajándéka a világnak az „illiberális állam” receptje. Mint írja: a magyar miniszterelnök 2014-ben Tusnádfürdőn új európai államformát hirdetett: az illiberális államot. „Támogatói hagyományos-keresztény értékeken alapuló szuverén államnak nevezik, válaszként az Orbán szerint csődöt mondott európai liberális demokráciákra. Az ellenzők autokratikus politikai rendszerről beszélnek” – írja Mark Middel.

A szerző arról ír, hogy Orbán úgy gondolta, itt az ideje, hogy megossza a világról alkotott vízióját, és harcba indult a liberálisok ellen. Szerinte ezt sikerrel tette.

„Az elmúlt évtizedben Orbán illiberalizmusa inspirálta a környező országokat, heves összecsapásokhoz vezetett Brüsszellel, és Európa-szerte ideológiai bázist adott a feltörekvő radikális jobboldali pártoknak”

– írja Middel.

A szerző szerint hatása Európán kívül is érezhető: Donald Trump amerikai elnökjelölt rendszeresen hivatkozik Orbánra, mint szilárd európai szövetségesére. Július óta Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztségét, és Orbán Viktor már első fellépésével, az Ukrajna, Oroszország és Kína vezetőihez intézett önjelölt „békeküldetésével” nagy feltűnést keltett – írja Middel.

Az újságíró a magyar demokráciával kapcsolatban beszélt Rodrigo Ballesterrel, az Európai Tanulmányok Műhely vezetőjével, aki elmondta: Roger Scruton gondolkodása az alapja Orbán illiberalizmusának.

„Ez a kifejezés a konzervatív szuverén államot tükrözi”

– magyarázta Ballester. „A nemzetállamoknak kellene a végső szót kimondaniuk a törvények és a döntések tekintetében, nem pedig az EU-nak” – mondja Ballester. Ez pedig főként olyan kérdésekre vonatkozik, mint a migráció és az LBGT jogok. Orbánhoz hasonlóan ő is úgy tekint az Európai Unióra, mint a saját szokásokkal és gondolatokkal rendelkező jó szomszédok szövetségére, nem pedig egyenrangú felek szövetségére.

A szerző megszólaltja az ellenvéleményt is. Szelényi Zsuzsanna 1994-ben kilépett a Fideszből. „Orbán zsarnoki jelleme hozzájárult a távozásomhoz. Akkor is ugyanaz az ember volt, mint most: egy nagyon ambiciózus vezető, aki erőlteti a nézeteit. Stratégiai, de csak egy célja van: hódítani. Bizalmatlan másokkal szemben” – mondta Szelényi, aki a bécsi CEU-n tanít.