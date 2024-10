Fokozódik Mbappé botránya: a Real Madrid eltávolította a játékost

Nyitókép: Massimiliano Ferraro / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Ahogy lapunk korábban megírta, a világhírű francia focistát, Kylian Mbappét szexuális erőszakkal vádolta meg egy nő, aki szerint egy zártkörű stockholmi partin találkozott a focistával. Mbappé határozottan visszautasította a vádakat. Úgy véli, hogy a történtek összefüggésben lehetnek a Paris Saint-Germainnel fennálló fizetési vitájával. A focista körüli botrány fokozódik, ugyanis a Real Madrid eltávolította Mbappét egy jótékonysági kampányból. Egyes vélemények szerint a szponzorok miatt vágták ki játékost egy fotóról is, de a klub egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt – írta meg a Magyar Nemzet.

A Real Madrid egyelőre hivatalos nyilatkozatot nem tett az ügyben, azonban Mbappé eltűnése a klub kommunikációjából nem maradt észrevétlen. Egy nemrégiben indított jótékonysági kampányból törölték a játékos nevét és képét a botrány kirobbanása után.

Itt még látható volt a játékos a fotón:

Fotó: Yahoo

Itt már nem:

Az angol középpályás, Jude Bellingham korábban egy Instagram-posztban több madridi játékos mellett Mbappét is megosztotta, ám a képet később törölte. Még érdekesebb fejlemény, hogy a Real Madrid is közzétette ugyanazt a képet, de Mbappé alakját kivágták belőle. Bár nem állítható teljes bizonyossággal, hogy a botrány miatt távolították el a csatárt, az időzítés feltűnően egybeesik az eseményekkel. Egyesek szerint a háttérben szponzori érdekek is állhatnak, mivel a fotón Mbappé egy rivális sportszermárka termékét viselte.

