„Ez az, ami minket, románokat különlegessé tesz” – újabb titkok kerültek napvilágra

A nyári szezon végén a külföldi turisztikai szakemberek levontak néhány következtetést a turisták viselkedéséről és igényeiről. A Ziarul Fianciar cikke a Bulgáriából, a román turisták egyik kedvenc nyaralóhelyéről érkezett visszajelzésekről számolt be.

A Maszol a cikk kapcsán kiszúrta, hogy mit nyilatkozott Lucian Bădîrcea, az IRI Travel utazási iroda vezérigazgatója a bulgáriai Aranyhomokon szervezett sajtótájékoztatón.

„Kaptunk visszajelzéseket a bolgár partnereinktől, akikhez északról, valamint Lengyelországból, Magyarországról, Franciaországból és Németországból egyaránt vannak turisták.

A romániai turisták vásárolják a legdrágább üdüléseket.

Jönnek lengyelek és táskából esznek, a magyarok nem kérnek reggelit, a franciák csak reggelit kérnek, és minden legyen minél olcsóbb. A romániai turisták pedig négycsillagos, ötcsillagos, all inclusive, ultra all inclusive szállodákba akarnak menni. Ez az, ami minket, románokat különlegessé tesz, mi jól akarjuk érezni magunkat, és fizetünk is érte. A többiek nagyon visszafogottan költekeznek”

– mondta Lucian Bădîrcea.

