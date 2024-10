Elkezdett együtt szavazni a Néppárt és a jobboldal, kiakadt a baloldal

Nyitóképen: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (fotó: Thierry Monasse/Getty Images)

A Politico arról ír: az Európai Néppárt (EPP) elkezdett együtt szavazni a tőle jobbra lévő pártcsaládokkal, ez pedig dühöt váltott ki az európai baloldalon.

A portál szerint egyre többször kezd szövetség kialakulni a különböző jobboldali pártcsaládok között,

ami miatt az EPP hagyományos baloldali szövetségesei dühösek. Ezt pedig azon vezetik le, hogy keményen faggatják az EPP által javasolt uniós jelöltbiztosokat a most zajló európai parlamenti meghallgatásokon.

Az európai szocialisták főtitkára, Giacomo Filibeck szerint Manfred Weber „veszélyes és az EU fenntarthatóságát romboló játékot” folytat. Emlékeztetett: az EP-választások után

a centrista pártcsaládok kormányfői megállapodtak egy „EU-párti” pozícióban,

hogy közös értékeiket védjék és a „radikális jobboldal” ne befolyásolja a politikai döntéshozatalt.

Az EPP és a Giorgia Meloni-féle Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) már együttműködött az elmúlt időszakban, de most már a Fideszt is magába foglaló Patrióták Európáért pártcsaláddal is együtt szavaz bizonyos kérdésekben, például a határkerítések építésének uniós finanszírozása és az EU-n kívüli menekülttáborok létrehozása érdekében.

A Zöldek társelnöke, Bas Eickhout arra figyelmeztet: „Az az ötlet, hogy az EPP egyszer balra, egyszer jobbra hajlik majd, ahogy szükségesnek érzi, szét fog esni, amikor a konkrét törvényhozásról lesz szó”. Az európai baloldal inkább továbbra is elzárná az EPP-t és „kordont” vonnának a tőle jobbra lévő pártcsaládok köré.