Nyitókép: MTI/AP/Matt Rourke

„De azért teremtette Isten az európai bürokratát, hogy lássunk csodát, egy olyan embertípust, aki összehord egy szemétdombot csak azért, hogy felmászhasson rá, és onnan prédikálhasson a rendről. Ezt tette Breton úr is a napokban az LCI francia televízió stúdiójában, amikor épp főellensége, az amerikai milliárdos, Elon Musk ellen agitált.

A digitális szolgáltatásokról szóló rendelet társszerzője szerint „megmenti a demokráciát”, ha az internetes médiát, Elon Musk X-ével az élen, szabályozzák Brüsszelből. Az interjúban nehezményezte azt is, hogy Musk milyen nagy befolyással bír az amerikai választásokra. Mindeközben viszont nagy elégtételként nyugtázta, hogy íme, szerencsénkre rendelkezésünkre áll az uniós digitális rendelet, amely hősiesen megvédi az európai érdekeket, demokráciánkat, sőt a gyermekeinket is.

Ennyi. Egy igazi európai megoldás: több szabályozás, rendelet kell, és mindjárt biztonságban vannak a gyermekeink. Olyannyira, hogy akár nyitva is hagyhatjuk a határainkat, részt vehetünk proxyháborúkban atomhatalmak ellen, tovább hagyhatjuk a Soros-szervezeteket iskoláinkban ólálkodni, vagy akár átadhatjuk városainkat külföldi drogbandáknak.

Ha van elég uniós rendelet, nagy baj nem lehet, majd ezekkel fűtjük a lakásainkat is, védjük polgárainkat és etetjük családjainkat. Brüsszelben emellett majd az adófizetők milliárdjaiból nyitunk egy orwelli igazságvizsgáló központot, ahol a baloldali NGO-k jelöltjei önzetlenül eldöntik, hogy mi az, amit mondhatunk, és mi az, amit nem.

És ha netán egy közösségi médiaóriás, mint Musk X-e, egy nemzeti értékeket és szólásszabadságot valló józan ember kezébe kerülne, akkor legyen egy »független« testület, ami ezt azonnal betilthatja.

Ebből is nyilvánvaló, hogy a reformbaloldal azért még mindig csak a radikális baloldal része, még ha összevesztek is. Van ugyanis egy nagyon jellegzetes közös ismertetőjegyük: semmit sem tanultak. Csodálkoznak azon, hogy a Facebook vagy Google, amelyek gyakorlatilag szerves részeivé váltak a globális mélyállam ellenőrzési eszközeinek, jelentős mértékben elvesztették hitelességüket a felhasználóik szemében. Senki sem lepődik meg azon, hogy ha beírják Donald Trump nevét a böngészőbe, egy tucat Kamala Harrist éltető kampánycikk jelenik meg Trump neve mellett, vagy ha Orbán Viktorról akarnak valamit megtudni angolul, ijesztően beállított Orbán-képek ugranak elő, mellettük őrjöngő gyűlöletcikkeken és Szelényi Zsuzsa-féle CEU-mesén kell végiglapozniuk, míg találnak egyetlen tényszerű írást. Nem csoda, hogy mára Musk X nevű közösségi platformja a világ legnagyobb hírforrásává nőtte ki magát, megelőzve a baloldal dezinformációs bástyáit, a New York Timest és a Wall Street Journalt is.”