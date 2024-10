Az RMDSZ játszmája a román sakktáblán – a tét egyértelmű

A Magyar Külügyi Intézet szakértője figyelmeztet a magyar választói eltunyulás veszélyeire, ami bármelyik voksolásnál keserű tapasztalatokat hozhat. „Ott vérzett el a többi kisebbségi magyar párt, hogy nem végezte el a terepmunkát.” Szerinte az RMDSZ is mulasztásban van, hiszen a valamikori 1 millió szavazójából a mélyponton alig 350 ezer maradt. Ha nem képez tartalékot, az RMDSZ is úgy jár, mint a felvidékiek – szól a sötét jóslat –, ezért égető szükség lenne például egy diaszpóraprogramra, hiszen Magyarországon és Európa nyugati felén több százezer erdélyi kötődésű, általában még román állampolgársággal is bíró magyar él.

A pártnak Kelemen Hunor személyében elnökjelöltje is van, ami inkább szimbolikus gesztus. Szakértők szerint Kelemen jó szereplése a november 24-ei első fordulóban biztatást adhat a magyar szavazóknak a december 1-jei parlamenti választáson való részvételhez.

Kérdés persze, hogy mi a jó eredmény: a magyar párt elnöke 2009 és 2019 között minden választáson 3-4 százaléknyi voksot kapott, pártja pedig rendre megugrotta az 5 százalékos bejutási küszöböt. A közvélemény-kutatások 0 és 5 százalék közé mérik Kelement, de a magyar közösség létszámarányából fakadóan ez semmit nem jelent.

Annak ellenére, hogy Kelemen Hunor államfőjelöltként esélytelen, részvétele a megméretésben belső legitimációt is jelent a pártban. És ami Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa szerint szintén fontos: a két forduló között az eredmény ismeretében az RMDSZ megpróbálhat iránymutatást adni a szavazóinak, hogy a két továbbjutó jelölt közül kire adja a voksait – s persze kérhet is cserébe valamit. Ha kiélezett lesz az elnökválasztás, ez akár érdemi hatással is lehet a végkimenetelére.