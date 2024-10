Nyitókép: AFP

„Az európaiak és az amerikaiak tehetetlenségre ítélték saját magukat; most pedig, hogy az izraeliek az október 7-i mészárlásra a Hamász szétzúzásával és a Hezbollah lefejezésével válaszoltak, nem engedik Izraelnek, hogy Irán nukleáris létesítményeit bombázza. Természetesen a Nyugat nagyon is tisztában van azzal, az Iráni Iszlám Köztársaság most azon dolgozik, hogy előállítsa a saját atombombáját, mégis megtiltja az izraelieknek, hogy ezt megakadályozzák, mert félnek tőle, hogy ha hagynák, akkor hosszú és bizonytalan, terrorizmussal teli korszakot szabadítanák rá a világra.

Az ismeretlentől való félelem bénítja meg az amerikaiakat és az európaiakat a Közel-Keleten és Ukrajnában is. Mindenütt az a rögeszméjük, hogy megőrizzék az ismert kereteket, holott a világnak már nincsenek sem közös szabályai, sem közös keretei, és egyetlen módon lehet csak biztosítani a nemzetközi stabilitást: ha világos célokat fogalmaznak meg és juttatnak érvényre, olyan célokat, amelyeket jó eséllyel mindenkinek érdekében állna betartani.

Ukrajnában a Nyugat nagyot léphetne előre, ha kimondaná, hogy egyrészt támogatna politikai és területi kompromisszumokat Kijev és Moszkva között, másrészt nem tiltaná meg a fegyverek bevetését orosz területen, amennyiben Putyint nem lehet máshogy rávenni, hogy visszahívja a csapatait és tárgyaljon a modus vivendi feltételeiről. A Közel-Keleten pedig: elég csak megnézni, milyen pánikszerűen reagált Benjamin Netanjahu, amikor Emmanuel Macron bejelentette, hogy leállítja a francia fegyverszállításokat, hogy megértsük: az amerikaiak és az európaiak gyorsan rákényszeríthetik Izraelt egy palesztin állam létrehozására, ha a segítség megvonásával fenyegetőznek.

Csak az Európai Unió és az Egyesült Államok elég erősek ahhoz, hogy megakadályozzanak egy nemzetközi zűrzavart, de ehhez újra meg kell tanulniuk beszélni.”