Aggódik Brüsszel a moldovai népszavazás eredménye miatt

Nyitókép: Maia Sandu államfő a moldovai miniszterelnök és a parlamenti házelnök társaságában szavaz Kisinyovban 2024. október 21-én / fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

Meglepte az EU-t, ami a vasárnapi moldovai választáson történt: mindössze egy százalékkal győztek az ország uniós integrációjára leadott voksok, miközben az előrejelzések fölényes, legalább 60 százalékos támogatottságú győzelmet ígértek. Mivel a moldovai hatóságok nagyszabású befolyásolási, szavazatvásárlási kísérletet füleltek le (a szavazatvásárlás a szavazatok akár 20 százalékát is befolyásolhatta, 150 millió euró értékben orosz eredetű pénzforrást vetettek be), és a közösségi médiában is jelentős volt az EU-ellenes propaganda mennyisége a voksolás előtti hetekben, bebizonyosodott, hogy

Moszkva hajlandó nagy pénzt és energiát fektetni a befolyása megtartásáért folytatott harcban

a volt szovjet tagköztársaságokban – írja a Politico.

A lap megállapítja, hogy az EU most szembesül az orosz befolyás erősségével, ugyanis évekig azt hitte, hogy liberális, demokratikus programja sokkal ígéretesebb jövőképet ígér Grúziának és Moldovának, és ezt a közvélemény-kutatások is megerősítették, hiszen mindkét országban azt mérték, hogy a lakosság többsége támogatja az EU-tagságot.

Mindkét államban ijesztő példa Ukrajna esete, az orosz dezinformációs felületek pedig

azt az üzenetet terjesztik, hogy a moldovaiak és a grúzok jobban járnának az EU-elköteleződés helyett a semlegességgel.

A referendum megnyerése nem jelenti azt, hogy Moldova jövője eldőlt: 2025-ben parlamenti választások lesznek, és az oroszbarát erők erősen hivatkozhatnak arra, hogy csupán egyszázalékos a nyugatbarát szavazótömb előnye.

A másik orosz befolyási területnek számító államban, Grúziában pedig szombaton tartják a parlamenti választásokat, ott

az előrejelzések a moldovaihoz képest kisebb esélyt jósolnak az EU-szimpatizáns politikai pártoknak,

így ez egy újabb pofon lehet Brüsszel számára.