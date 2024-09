Zelenszkij elárulta, miért távozott legnépszerűbb minisztere

Nyitókép: Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Egyre csak fokozódik az ukrán belpolitikai válság, miután a napokban több miniszter is bejelentette távozását, elhagyta hivatalát többek között Dmitro Kuleba külügyminiszter is, akit a sajtó az egyik legnépszerűbb ukrán politikusnak tartott. Az Unian hírportál szerint Zelenszkij szerdán részt vett pártjának frakcióülésén, ahol részletesen beszámolt arról, miért hagyta el több miniszter is a kormányt.

Zelenszkij úgy látta, Kulebából hiányzik az energia a fegyverellátás előmozdításához”

– számolt be a szerda esti ülésről az Unian.

Már folynak az interjúk azzal kapcsolatban is, hogy létrehoznak egy új minisztériumot, amelynek feladata az országot elhagyó ukránok hazacsábítása lenne, azonban még nem választották ki a megfelelő embert a tárca élére. Amerikai értesülések szerint Kuleba megüresedett székére a legesélyesebb Andrij Sibiga eddigi külügyminiszter-helyettes. A Zelenszkijhez közel álló képviselők szerint a jelentős kormányátalakítás az egyik módja annak, hogy a fáradt kormányzati apparátust felrázzák.