Végre megszólalt az izraeli elnök a robbanó csipogók ügyében

Nyitókép: OLIVER BUNIC / AFP

Isaac Herzog izraeli elnök a brit Sky News-nak adott rövid interjút vasárnap, melyben tagadta, hogy országának bármilyen köze lenne a Hezbollah elleni támadássorozathoz, melynek során walkie-talkie-k és egyéb informatikai eszközök robbantak fel a terrorszervezet tagjainál Libanonban, 39 ember életét követelve és legalább háromezret megsebesítve – szúrta ki a Világgazdaság.

Mint ismert, széles körben úgy vélték, hogy a támadásokat Izrael követte el, amely azonban nem erősítette meg, de nem is tagadta részvételét – ezidáig.

Izrael veszélyes helyzetben van és fennáll az eszkaláció lehetősége”

– fogalmazott Herzog. Később hozzátette, hogy nem áll érdekükben egy Libanon elleni háború, ám ezt az országot eltérítette egy politikai pártként funkcionáló terrorszervezet, a Hezbollah.

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy a bejrúti merényletnek magyar szála is volt: a robbantás során használt eszközökkel összefüggésbe hoztak korábban egy budapesti céget, a BAC Consultingot, melyet eleinte gyártóként azonosítottak. Az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) nyomozási eredményei azonban megerősítették a kormány korábbi közleményét, vagyis hogy a robbantásoknál használt csipogókészülékek soha nem is jártak Magyarországon.

***