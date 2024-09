Ukrajna- és demokrata párti aktivista Trump újabb merénylője

Ukrajna pártján

A gyanúsítottról azóta számos információ napvilágot látott: privát felületein és a médiában is aktivistaként lépett fel.

Routh a New York Times-nak is nyilatkozott arról, és saját felületein is hirdette, hogy

a tálibok elől elmenekült afgán katonákat toborozna az ukránok oldalán az oroszok elleni harcra.

Előkerült olyan felvétel is, amin Routh Kijevben az Azov osztag mellett tüntet, amikor az ukránok Mariupolban harcoltak az oroszokkal.

A férfi Facebook-oldalán egy olyan ukrán nyelvű katonai dokumentumot is közölt, ami arra utalhat, hogy jelentkezett önkéntesként az ukrán hadseregbe harcolni.