Újra merényletet kíséreltek meg Trump ellen – ezt tudjuk eddig

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Magyar idő szerint hétfő hajnalra kiderült: újabb merényletet kíséreltek meg Donald Trump, a republikánusok elnökjelöltje ellen.

Az incidens Trump floridai golfklubjánál, West Palm Beachen történt,

15 percre a politikus helyi otthonától, a Mar-a-Lagótól.

A BBC összefoglalója szerint a fegyverest a Secret Service ügynökei vették észre, akik a golfpályát ellenőrizték, miközben Trump golfozott. Források szerint mindig egy lyukkal előrébb járnak a pályán, mint a védett személyük. Az ügynökök a fegyver pálya széli bokrokból előtűnő csövére lettek figyelmesek, az első hírek szerint egy AK-47-esről volt szó.

Egy ügynök azonnal akcióba lépett, négy-öt tárat lőttek ki a tűzharcban.

A gyanúsított aztán eldobta a fegyvert és menekülni kezdett egy járművel. Hatvanegy kilométerre jutott a golfpályától, mire a rendőrség az I-95-ös sztrádán el tudta őt fogni.

A hírek szerint a gyanúsított neve Ryan Routh, a róla szóló információk hétfő reggel szivárognak ki a nyilvánosságnak.

A gyanúsított fia már meg is szólalt a médiának, apját „szerető és törődő apának” nevezve, és kifejtette azt is, hogy nem tudja, mi történt Floridában, de reméli, csak eltúlozták a történteket, mert a férfi, akit ő ismer, „nem csinál őrültségeket, nem erőszakos”.

A BBC beazonosította a gyanúsított online profiljait.

Volt, hogy Routh nemzetközi harcosokat buzdított az ukrajnai háborúhoz való csatlakozásra, az oroszok elleni harcra.

Voltak palesztinpárti, Tajvan-párti és Kína-ellenes üzenetei is; írt a kínai „biológiai hadviselésről” is, a Covid-vírust pedig „támadásnak” nevezte.

Ryan Routh már korábban nyilatkozott a médiának: a New York Times-nak 2023-ban azt mondta, Ukrajnába utazott 2022-ben, hogy a tálibok elől elszökött afgán katonákat akarta harcra toborozni. A férfi, akinek egyébként nem voltak katonai tapasztalatai, saját posztjai szerint még idén nyáron is toborzással próbálkozott: továbbra is afgán katonákat akart az ukránok segítségére toborozni, és várta az ukránok visszajelzését ezzel kapcsolatban.

A gyanúsítottnak a korábbi években több összetűzése volt a törvénnyel;

volt, hogy ellenállt egy rendőri letartóztatásnak, érvénytelen jogosítvánnyal vezetett, lopott dolog volt birtokában, és cserbenhagyásos balesetet is okozott motorral.