Tűzre dobta Taylor Swift lemezét a rajongója, mert Kamala Harrist támogatja (VIDEÓ)

A volt elnök a saját tulajdonában lévő Truth Social platformon fejezte ki nemtetszését a popsztárral kapcsolatban.

UTÁLLAK, TAYLOR SWIFT!”

– írta Donald Trump.

Az énekesnő bejelentése a rajongói körében sem aratott osztatlan sikert. Egyik rajongója most TikTokra töltött fel egy videót, amelyben Taylor Swift összes promóciós termékét leveszi magáról, majd a tűzre dobja, miközben elmondja azt is, hogy hiába rajongója az énekesnőnek, ha Swift Harrist támogatja, az neki már sok. Az énekesnő arcképével ellátott pólóját egy Donald Trump „Can't be killed” (Megölhetetlen) feliratú pólóra cseréli, majd végül felvesz egy „Make America Great Again” feliratú sapkát is.