Teljes a pánik: más országok is követhetik Magyarország példáját – ennek következménye lesz

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Aggódó cikket tett közzé a The Guardian annak apropóján, hogy az AfD nagy sikert aratott a németországi választásokon: a lap szerint ez hatalmas probléma az Európai Unió számára, mert veszélybe kerülhet Ukrajna támogatása és a migrációs tervek is. A szerző úgy látja, immár Horvátországban, Finnországban, Magyarországon, Olaszországban, Hollandiában, Szlovákiában és Svédországban is „radikális, szélsőjobboldali” pártok vannak kormányon, és hozzájuk csatlakozhat Ausztria is, így egyre nehezebb lesz megállítani őket.

Magyarország felmondta a migrációs paktumot, mondván, megtagad minden kötelező szolidaritási követelményt a menedékkérők elhelyezésére. Ha ezt a magyarok megtagadhatják, akkor más országok is követhetik a példát

– figyelmeztet a lap, amely nyugtatólag idézi Ursula von der Leyen EB-elnököt, aki úgy fogalmazott, „a központ kitart".

A cikk megjegyzi, Kijev finanszírozása azért is kerülhet veszélybe, mert a kormányok szembesülnek az újrafegyverkezés, a folyamatos katonai támogatás és az újjáépítés költségeivel.