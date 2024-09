Szomorú igazság: egy olyan koronavírus-vakcina mellékhatása okozta egy férfi halálát, amit meg sem kaphatott volna

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Egy független vizsgálat nemrég közölt eredménye arra a megállapításra jutott, hogy Jack Last három évvel ezelőtt, 27 éves korában azért hunyt el, mert tévesen hívták be oltásra.

Az Independent felidézte, hogy

Last 2021 áprilisában vérrögképződés következtében halt meg,

három héttel azután, hogy megkapta a koronavírus elleni AstraZeneca vakcinát.

A tragédia „a rendszer hiányosságainak, emberi hibáknak és szerencsétlen időzítésnek a következménye” a Facere Melius tanácsadó cég által végzett hároméves vizsgálat szerint.

Mint írták, a Suffolk háziorvosi szövetség a vakcinapazarlás elkerülése érdekében kiterjesztette az oltásra jogosultak körét, így kapott

a 27 éves fiatal is meghívót kapott, annak ellenére, hogy nem volt jogosult rá.

Az Independent arra is kitért, hogy Jack Last halálához több tényező is hozzájárult. A pontatlan háziorvosi nyilvántartás mellett az is szerepet játszott, hogy nem ellenőrizték megfelelően a jogosultságát az oltóközpontban. Emellett a kórházban késlekedtek a CT-vizsgálat elvégzésével és értékelésével is – sorolták.

Katasztrofális ágykárosodást szenvedett

A vizsgálati jelentés szerint a férfi nem sokkal azelőtt kapta meg az oltást, hogy figyelmeztetést adtak volna ki a 30 éven aluliaknál fellépő kockázatokra.

„Ha Lastot nem hívták volna be korán az AstraZeneca vakcina beadására, sokkal későbbi csoportba került volna – 2021 júniusától –, amikortól a 30 év alattiaknak Pfizer vagy Moderna oltóanyagot ajánlottak fel”.

Emlékeztettek, hogy

a vizsgált időszakban vérrögökről kevesebb mint egy millió oltottnál számoltak be.

A férfi hat nappal az oltás után betegedett meg: súlyos fejfájást tapasztalt, néha hányással és látászavarokkal. Ezekkel a panaszokkal felkereste a kórházat is. CT-fejfelvétel készült róla, amelye a vérrög bár kivehető volt, azonban azt a radiológus nem jelentette. Jack Last ráadásul csak kórházi felvételét követően egy nappal kapott kezelést.

2021. április 20-án hunyt el, miután katasztrofális agykárosodást szenvedett.

Egy vizsgálatot követően arra a következtetésre jutottak, hogy az Oxford-AstraZeneca oltás túlzottan reaktív immunválaszt váltott ki nála, ami vérrögképződést okozott testének több területén – írta az Independent.