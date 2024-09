Szerte Amerikában terjed a mobiltelefonok iskolai betiltása

Fotó: Iris van den Broek / ANP MAG / ANP via AFP

A New York Times podcastje is a mobiltelefonok egyre terjedő iskolai betiltásával foglalkozik. Az Egyesült Államokban is éppen mostanában terjed különböző szinteken a mobiltelefonok iskolásokra gyakorolt rossz hatásáról szóló diskurzus, és

számos döntéshozó vezető vagy testület most döntött arról, hogy betiltják az iskolai használatát.

A podcastben megszólaló szakértő szerint látványos, hogy Amerikában tagállamról tagállamra most terjed a telefonok betiltása. Ez lett az idei iskolakezdés nagy története. Floridában kezdődött tavaly a betiltás, és most egyaránt republikánus és demokrata vezetésű államok hoznak döntéseket a korlátozásról. A tanárok szerint a gyerekek figyelmét súlyosan elvonja a mobiltelefon, és rengeteg idő megy el az ezzel való küszködéssel a tanórákon.

A szakértők szerint az okostelefonok mentális problémákat okoznak a fiataloknak, ami hozzájárul a depresszióhoz, az antiszociális viselkedéshez.

Sok a vita, de abban minden tanár egyetért, hogy a telefonok elterelik a diákok figyelmét a tanulásról. A szülők nagy része is egyetért a korlátozásokkal. Az iskolások ma már mást se csinálnak például a szünetekben vagy az iskolaudvarokon, csak a telefont bámulják, egymást és önmagukat fotózzák, lájkolják, megosztják és a többi.

A Covid-korlátozások idején a gyerekek teljesen ráfüggtek a telefonukra,

hiszen iskola híján otthon maradtak, de amíg a szülőknek dolgozniuk kellett, hát ott maradt a kezükben a telefon. Mire a járványkorlátozások véget értek, a gyerekeknek már más volt a viszonya a telefonukhoz.

Ma már a podcast szerint jellemző, hogy

a gyerekek bátrabban kommunikálnak a telefonon, mint a valódi életben,

szemtől szemben a másikkal.

A tiltás lakossági és tanári követelései most gyorsan gyakorlati betiltásokhoz vezetnek szerte Amerikában.

A teljes podcast itt hallgatható meg.