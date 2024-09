Szellemidézés Amerikában: lánya szerint a volt republikánus alelnök Kamala Harrisre szavazna

Donald Trump exelnököt, republikánus elnökjelöltet különösebben nem hatotta meg Cheney kiállása – közösségi médiaportálján, a Truth Socialen azt írta, hogy Cheney „irreleváns RINO”. (Az amerikai politikában a pártjukhoz csak névleg tartozó, de annak értékrendjét valójában nem valló szereplőket nevezik RINO-nak vagy DINO-nak; az INO mindkét esetben annyit tesz, ’in name only’, „csak névleg”.) Kamala Harris ugyanakkor örült a támogatásnak, kampányának vezetője, Jen O’Malley Dillon azt mondta, az alelnök Cheneyben

„mélyen tiszteli bátorságát arra, hogy az országot a párt elé helyezze”.

Liz Cheney egyébként nem áll meg Donald Trump szidalmazásánál: azt is jelezte, hogy Ted Cruz texasi szenátor ellenében is Colin Allred demokrata jelöltet támogatja. Cheney mindig is erős kritikusa volt Trumpnak, de akkor fordult át végleg republikánusból demokratává, amikor 2021-ben élesen kritizálta Trumpot a 2021. január 6-i eseményekben játszott szerepe kapcsán, s emiatt kizárták először a képviselőházi republikánus frakció vezetéséből, majd a republikánus pártból, végül 2022 augusztusában képviselőházi székéért sem indulhatott újra, mert súlyosan kikapott előválasztási ellenfelétől. A demokraták ugyanakkor elhalmozták szeretetükkel – az akkor még demokrata vezetésű Képviselőházban 2021 szeptemberétől 2023 januárjáig ő volt a január 6-i eseményeket vizsgáló bizottság alelnöke.