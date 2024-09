Odapörkölt Musk a Facebooknak, úgy néz ki, még díjat is kaphat érte

Nyitókép: Elon Musk Benjamin Netanjahu beszédét követően tapsol a washingtoni Capitoliumban 2024. július 24-én / fotó: SAUL LOEB / AFP

Az extravagáns hi-tech mogult javasolja idén az Európai Unió gondolatszabadságért járó díjára az európai jobboldal. Két frakció, a Patrióták Európáért és a Szuverén Nemzetek Európája is a magát „szólásszabadság-abszolutistának” tartó Elon Muskot tartja érdemesnek a Szaharov-díjra.

Thierry Mariani, a francia Nemzeti Tömörülés EP-képviselője a jelölést azzal indokolta, hogy

Musk a véleménynyilvánítás szabadságáért folytatott harc „jelképe",

a „radikális iszlamizmus" és a „wokizmus" elleni tevékenysége teszi méltóvá a jelölésre, majd hozzátette: a szólásszabadságért még a jelölő testületben, az Európai Parlamentben is meg kell küzdeni – írta a Politico.

Más politikai csoportok is javasoltak jelölteket, így a listán ott van María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető vagy Edmundo González száműzött ellenzéki elnökjelölt; izraeli és palesztin békeszervezetek, mint a Women Wage Peace és a Women of the Sun; Gubad Ibadoghlu azerbajdzsáni korrupcióellenes aktivista; illetve öt újságíró Palesztinából.

Ha Elon Musk felkerült a jelöltek szűkített listájára, akkor

meghívják az Európai Parlamentbe, hogy kifejthesse a szólásszabadságról alkotott nézeteit.

Az európai jobboldal abban reménykedik, az X nevű platform tulajdonosa Strasbourgban szót kap, és elmondhatja, mit gondol az európai és a globális szólásszabadság helyzetéről.

Musk 2022-ben vásárolta meg a Twittert, amely az X nevet kapta, kritikusai szerint a szólásszabadság örve alatt abbahagyta a felületen megjelenő tartalmak moderálását, így az X-en elburjánoztak az álhírek, a gyűlöletbeszéd formái.

A Szaharov-díj jelöltjeinek körét az Európai Parlament elnökét és a képviselőcsoportok elnökeit tömörítő EP elnöki konferenciája október 24-én szűkíti majd,

a győztest pedig december 18-án a strasbourgi díjátadó ünnepségen hirdetik ki.

Az Európai Parlament minden évben kiosztja a gondolat- és véleményszabadságért járó Szaharov-díjat. A 1988-ban alapított díjjal az emberi és alapvető jogok védelme érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyeket vagy csoportokat tüntetik ki. A díjhoz 50 ezer euró jutalom jár.